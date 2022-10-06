北市警破獲威震聯盟金流來源 吳姓首腦移送法辦

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（中央社記者劉建邦台北6日電）威震聯盟吳姓首腦出資找人當槍手企圖槍殺萬華黃姓宮廟主委未果，遭檢方起訴。台北市警方循線破獲吳姓首腦所經營賭場及洗錢處所，警詢後移送北檢偵辦。

台北市警察局刑事大隊今天召開記者會，副大隊長吳坤財表示，威震聯盟吳姓首腦先前犯下預備殺人罪嫌，遭台北地方檢察署起訴，後續成立專案小組清查以吳姓男子為首犯罪組織背後金流來源。

警方查出，吳姓男子為首的威震聯盟經營賭場及利用地下匯兌當組織金流來源，旗下成員涉及雙北多起槍擊案，掌握情資多日，4日赴吳男等人處所搜索逮人，並把相關涉案犯嫌帶回偵辦。

警詢後依賭博罪、洗錢防制法等罪嫌把吳姓男子等人移送北檢偵辦。北市刑大表示，為淨化選前治安，將持續加強掃蕩幫派經營及圍事場所。

威震聯盟吳姓首腦涉嫌出資新台幣500萬元招募梁姓、張姓男子擔任槍手，企圖槍殺萬華黃姓宮廟主委，但槍手不敢動手又倒戈。北檢9月間依預備殺人罪嫌，起訴吳姓男子等5人。

北檢署起訴書指出，吳姓男子曾因槍擊殺人案遭判處無期徒刑定讞，民國106年假釋出監，自組威震聯盟，目前仍在假釋期間。

吳姓男子日前不滿台北市萬華區某宮廟黃姓主委介入調處債務而萌生殺機，涉嫌與2名員工共謀，吳男出資當殺害黃男的酬金，2名員工招募殺手。員工先找梁姓男子，梁男又找張姓友人共同犯案。

檢察官認為，吳姓男子是威震聯盟首腦，對2名員工有實質影響力，且提供資金、槍彈進行殺人計畫，已構成預備殺人罪嫌，起訴吳男等5人。（編輯：李錫璋）1111006