蘭嶼聚眾衝突1遊客5居民送辦 警：為小糾紛滋事不值得

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）蘭嶼昨天深夜爆聚眾衝突，警方今天將簡姓遊客與當地施姓男子等6名涉案人帶回派出所偵訊，起因為行車糾紛，押解嫌犯海巡船預計晚間抵台東，依妨害秩序及傷害罪嫌送辦。

台東警察分局表示，蘭嶼分駐所於8日晚間近9時接獲110通報，在蘭嶼鄉某燒烤店前有打架事件，員警抵達現場後已無打架情事，經調查為當天中午在朗島國小前，在地民眾施姓男子與簡姓遊客發生行車糾紛。

因部分在地民眾不滿遊客行為，聚集於燒烤店前欲找簡姓遊客理論，並與同團遊客發生口角及肢體衝突，導致黃姓遊客左腳擦傷，另一黃姓女遊客疑似受到驚嚇，2人均無大礙。

台東警分局偵查隊長張群接受中央社記者電訪表示，共帶回6人，包括簡姓遊客及5名蘭嶼居民；事發時燒烤店有高雄來的遊客在烤肉，有些人手上拿的是烤肉用的夾子，而非刀子，球棒則沒有看到。

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至於懷疑有人吸毒，張群表示，都是網路傳言，現場並未查獲相關事證。近年許多蘭嶼年輕人返鄉做生意，應是和氣生財，卻為小糾紛聚眾滋事，非常不值得。

台東警分局表示，與警察局刑事警察大隊組成專案小組調查，漏夜派遣共計20名刑事與制服警察搭乘海巡警艇於今天清晨抵達蘭嶼偵辦此案，並請台東地檢署檢察官指揮偵辦，由檢察官簽發拘票拘提6名犯嫌到案，並持續蒐集違法事證後擴大偵辦，絕不容許暴力行為影響社會治安。（編輯：黃世雅）1111009