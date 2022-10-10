基市府雇員涉洩密稽查 判刑2年

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市政府產發處雇員張姓女子被控將聯合稽查時間和對象，以直接或間接透過中間人方式，洩漏給電子遊戲場和養生館業者，法院審理後，判張女2年徒刑，得科罰金，緩刑4年。

基隆地方法院判決書指出，時任基隆市府產業發展處工商管理科約雇人員張女，從民國108年1月起至109年11月間，及106年、107年間某時，將市府聯合稽查時間和對象，逾百次透過LINE傳送訊息給黃男、王男、張男和沈男，再由4人分別洩漏給10多家電子遊戲場業者。

此外，判決書指出，洩密中有2次傳送LINE訊息給黃男，告知稽查某間足體養生館時間，另有11次直接以LINE傳送例如「提醒今天晚上要去你家要記得喔、等等我要去你家、星期五20號晚上要去你家喝咖啡但不是我去」等訊息，將聯合稽查時間洩漏給電子遊戲場業者馮女，請業者事先準備，以免遭裁罰。

法院表示，張女身為公務人員，且因負責辦理工商業稽查業務得知稽查時間、對象，屬國防以外秘密消息，本應謹守保密義務，竟僅因個人私誼將消息洩漏給被告，有損公務員形象。

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法院指出，考量6名被告在法院審理時坦承犯行犯後態度良好，依共同犯公務員洩漏國防以外秘密消息等罪，判張女應執行有期徒刑2年，得易科罰金，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並向檢察官指定機構或團體，提供200小時義務勞務。

黃男、王男、馮女、張男、沈男則判處2月至4月不等徒刑，均得易科罰金及緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並向檢察官指定機構或團體提供40小時至60小時不等義務勞務，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111010