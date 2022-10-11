台南回收場火警竄濃煙 環保局監測空品將開罰

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台南市新市區一間資源回收公司廠房11日發生火警，冒出大量濃煙，消防人員灌救近4小時控制火勢，台南市消防局指出，初估燃燒面積約200平方公尺，財物損失與起火原因需進一步釐清。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市新市區一間資源回收公司上午火警，廠房內堆置的大量廢塑膠物燃燒，消防人員灌救近4小時控制火勢，一名外籍移工輕微燒燙傷，市府環保局已採樣檢測，將依空汙法告發。

台南市政府消防局於上午6時38分獲報，新市區一間資源回收公司廠房堆置的塑膠回收物起火燃燒，隨即派遣新市、新化等分隊人車前往灌救，消防人員抵達現場後發現火煙很大，回報後由勤務指揮中心再增派仁德、保西、南科、安定、山上等分隊人車增援。

工廠內一名27歲外籍移工在導引其他人員避難時受傷，由救護車送到奇美醫學中心治療，醫師檢查後發現右臉部及右下肢分別有1％及5％燒燙傷，處理後離院返家休養。

台南市消防局指出，火勢於上午10時33分左右獲得控制，初估燃燒面積約200平方公尺，財物損失與起火原因需進一步釐清。

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台南市環保局發布新聞稿指出，上午接獲通報後第一時間以鋼瓶採樣及監控周邊空氣品質，同時透過市府Line、環保局臉書及電台與有線電視跑馬燈提醒民眾注意，並對下風處的新市、永康、新化、歸仁等地區空氣品質持續監控。

台南市環保局指出，市府將依違反空汙法告發，針對火災產生大量且明顯粒狀污染物，現場已進行採樣檢測，若檢測分析含有害空氣污染物，將以最高金額新台幣255萬元告發，另將追究廢棄物清理法相關刑事責任。（編輯：郭諭儒）1111011