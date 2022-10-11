動刀做醫美手術還開班授課 月入50萬越裔紋繡師遭逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北11日電）越裔紋繡師吳姓女子在桃園開設工作室，她用未經許可的藥品與器具做豐胸與隆鼻等醫美手術，還開班授課，月入可達新台幣50萬元，受害者求助無門因而報警，吳女遭送辦。

移民署新北市專勤隊今天發布新聞稿表示，37歲吳女在桃園市某社區大樓內私設醫美工作室，提供豐胸、隆鼻、割雙眼皮、打玻尿酸與肉毒桿菌等服務，有民眾前往割雙眼皮後不滿意效果，要求賠償，結果被封鎖。

移民署新北市專勤隊接獲檢舉後調查發現，吳女透過經營社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁分享手術畫面攬客，私訊才報價，例如注射玻尿酸豐胸要價10萬元、豐唇手術1萬6000元等，刻意拉高價格，讓客人殺價。

吳女說，民國94年結婚來台後，一邊當洗碗工、一邊學紋眉及美容美髮，106年起在越南私設醫美工作室，107年獲頒美國紋繡相關競賽獎項，去年10月轉移工作室到台灣，她每月最多有12名客戶，粗估每月收入最高超過50萬元，甚至開班招募學員，以低價徵求模特做示範教學，或讓學員操作練習。

吳女透過臉書及網路平台買未經許可的醫學美容藥品、縫線、針具及設備，而手術刀、鑷子及止血鉗等手術器械全由家人從越南當地商店寄到台灣，網路下單的中國製除毛機只要3萬6000元，相較台灣製的19萬元廉價許多，不料除毛機首次開機試用就燒毀。

新北市專勤隊接獲檢舉後成立專案小組蒐證，4月聲請拘票及搜索票獲准，並會同桃園市政府衛生局查獲吳女，扣得玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉劑、人工假體、縫線、針具、手術刀械及雷射除毛機等證物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳女遭依違反藥事法及醫師法移送桃園地方檢察署偵辦，9月緩起訴處分，須繳處分金新台幣36萬元並參加法治教育。

新北市專勤隊隊長莊懿強說，近年醫美整形風氣漸盛，進行醫美療程前，千萬不要聽信推薦或不實網路宣傳，要慎選合法醫療院所及具醫師資格人員，使用相關產品要請醫生提供醫美儀器及施打藥劑的完整包裝，認明有衛生福利部核准的許可證字號才有保障。（編輯：陳仁華）1111011