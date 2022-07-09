中國籍外配涉假身分登記 自證擁雙重戶口獲判無罪

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）中國籍曲姓女子以「王一茹」身分嫁來台灣登記結婚，但遭移民署查出不實依偽造文書送辦。高雄地院發現曲女是隨父親登記王姓認祖歸宗，在中國有合法雙重戶口，判決無罪。

高雄地方法院判決指出，曲女民國99年在中國河南省駐馬店巿和台灣林姓男子以「王一茹」身分公證結婚，婚後除了以王女身分來台，這幾年辦理護照往返兩案也都以這個身分。

內政部移民署發現後傳喚曲女，但因她在警詢時供稱「其實沒有王一茹這個人，是我透過關係去申請王一茹身分證及相關文件，然後出生年月日也更改，讓自己變年輕一點，好符合台灣男方的擇偶年齡要求」，結果遭認定是自白犯罪。高雄地檢署偵結後將她依偽造文書罪起訴。

曲女發現吃上官司，連忙向中國官方申請證明身分文件，出庭時更向法官坦承「我就是王一茹，王一茹就是我，2個都是我的合法身分，以前大陸地區一個人可以有幾個身分，現在才規定要統一」，並說明曲折身世。

高雄地方法院經檢視相關中國官方文件，並去函海基會確認曲女所言，發現她當初是以父親姓氏，自己去拍照申請取得「王一茹」身分，據此認定她並非憑空捏造身分，其以「王一茹」身分行使的法律行為自屬於法有據，並未涉及偽造文書罪，判決無罪，全案可上訴。

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曲女的律師表示，曲女出生在中國河南省泌陽縣農村，因祖母改嫁曲姓男子，出生後就跟著曲姓；祖母離婚後全家搬到駐馬店市，父親想讓她認祖歸宗，所以跑去派出所登記「王一茹」戶口。所以曲女在農村登記曲姓戶口，及後來在駐馬店市登記的「王一茹」戶口，都是依當地法規合法取得。

之後中國戶政系統體制化，擁有雙重戶口的人才需擇定一個戶口，但對於雙重戶口情形沒有罰則。原本曲女是要在2個戶口擇一登記，由於曲姓戶口受有罪判決，只得註銷「王一茹」。（編輯：孫承武）1110709