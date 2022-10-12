母燒炭尋短害死2歲女兒 二審認罪改判11年10月

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（中央社記者蕭博文台北12日電）陳姓女子精神不穩，讓2歲女兒食用摻有藥物的果醬，隨後燒炭尋短，造成女兒身亡，陳女送醫獲救。一審判陳女12年徒刑，二審高院考量陳女認罪，今天改判11年10月。

一審士林地方法院判決指出，陳姓女子與配偶長期感情不睦，又擔心2歲女兒會遭張姓生父搶走，因而長期精神不穩且有尋短意圖，又因不願女兒被生父帶走，萌生與女兒同死念頭。

民國110年4月11日凌晨，陳女讓女兒食用摻有安眠藥物的草莓果醬，待女兒熟睡後緊閉住處主臥室門窗並燒炭，自己隨後服用安眠藥物躺臥地板，導致女兒吸入過多一氧化碳中毒後窒息死亡。

案發當天下午，陳女的配偶返家見主臥室上鎖，持備用鑰匙開門後發現女童已無氣息，陳女則呈現昏迷狀態，立即通知警消到場，陳女經送醫急救後恢復意識。

一審認定，陳女不願留下女兒獨活，因此讓女兒食用摻有藥物的果醬，希望女兒可以睡著，另外也與女兒換穿親子裝，希望一同死亡，顯見陳女殺害女兒的故意相當明確。

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一審審酌，陳女剝奪人生正起步且無自殺決意的女童年輕生命，使女童無法開展屬於自己的璀璨人生，所為實有不該，考量陳女生長背景並非順遂，自身也存有尋死念頭，依成年人故意對兒童犯殺人罪判處有期徒刑12年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，一審認定陳女餵食女兒的藥物種類有誤，且陳女二審時認罪，可見有相當悔悟之心，犯後態度與一審全盤否認不同，今天撤銷原判決，改判刑11年10月。可上訴。（編輯：李錫璋）1111012