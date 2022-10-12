嘉市婦人疑似自行躺車輛輪下遭輾壓 送醫不治

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義市楊姓婦人日前凌晨疑似自行躺在小貨車輪下，等到變換綠燈，小貨車前行當場輾壓楊婦，送醫不治；警方表示，楊婦有精神方面疾病，死因仍須釐清，駕駛依過失致死罪嫌移送。

嘉義市警察局第一分局今天表示，1日凌晨4時54分據報，指博愛路一段的巷口發生車禍，1名婦人受傷，緊急由救護車送醫急救，同日上午仍宣告不治，檢警當天相驗，60歲楊姓婦人胸部遭車輛輾壓重創，嚴重內出血致命。

警方調查，事故當時，小貨車正在停等紅燈，後方車輛駕駛王姓男子目擊楊婦步行至小貨車右後方，並躺在右後輪下方，王男雖然按喇叭、閃大燈，因只3至5秒就變換綠燈，小貨車駕駛湯姓男子不以為意，變換綠燈就向前行，當場輾過輪下的楊婦。

警方指出，楊婦與丈夫分居7、8年，兒女在外地工作，目前與姊姊住在一起，近年來罹患精神方面疾病，其丈夫認為妻子並不會想不開。

警方表示，現場有監視器畫面、目擊者，且小貨車並沒有遺留楊婦任何撞擊的跡證，初步研判不是車禍所造成。警訊後，小貨車駕駛湯男仍依過失致死罪嫌移送法辦。（編輯：黃世雅）1111012

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