北市男子遭人持槍脅迫 請求行員報警逮2嫌

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）北市警方日前接獲銀行通報，有男子自稱遭人持槍脅迫請其代為報警，經透過監視器畫面追查，陸續查獲涉案的天道盟太陽會成員26歲曾姓和23歲蔡姓男子送辦，雙方疑金錢糾紛所致。

台北市警察局中山分局中山一派出所7日下午2時許接獲銀行通報，指有男子自稱遭人持槍脅迫，委託行員代為報警，但警方到場後，犯嫌早已離去。

警方今天表示，案發後調派警力循線調閱監視畫面追查，迅速鎖定犯嫌身分，循線至大同區一間旅社盤查，順利逮補23歲蔡姓男嫌，並起出作案用的改造金牛座手槍1枝、彈匣2個和子彈22顆等贓證物。

隨後，警方過濾當天上述旅社出入畫面和電話通聯資料發現，蔡男和天道盟太陽會成員26歲曾男疑共謀押人，持續積極偵辦追查，鎖定曾男藏匿於信義區的一間日租套房。

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專案小組9日前往日租套房探查時，偶遇正要外出的曾男，立即啟動偵查程序，並於曾男住處查扣拆卸的改造貝瑞塔手槍1把、彈匣1個、改造子彈10發、火藥及改造工具1批，以及毒品安非他命56包、咖啡包25包等物。

蔡男和曾男到案後都坦承不諱，全案疑為雙方金錢糾紛所致，警詢後將2嫌依違反毒品防制條例、妨害自由及槍炮彈藥管制條例等罪移送士林地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1111012