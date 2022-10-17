明池山莊逾300人受困 柴油快耗盡18日接駁補充

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受到東北季風及颱風外圍環流影響，宜蘭連續強降雨，台7線多處坍方道路受阻，逾300人受困明池山莊，交通部公路總局第4區養護工程處17日持續搶修。（第4區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月17日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）宜蘭強降雨，台7線多處坍方道路受阻，逾300人受困明池山莊，停電需仰賴發電機發電，但柴油就快用完，公路總局明天將以人力接駁通過災點後，再由對面的挖土機協助送至山莊。

交通部公路總局第4區養護工程處獨立山工務段長林士智晚間向中央社記者表示，台7線65公里處的明池森林遊樂區位於台7線65公里至84.4公里災害阻斷路段內，明天若天候許可，會以人力攀至山壁，再用對面的挖土機接駁，協助將20桶共400公升柴油運送至明池山莊。

至於受困住客中有名乳癌患者亟需用藥，林士智指出，家屬已從台北將藥品送至羅東，工程處已收到藥品，明天會一併運送藥品。

宜蘭縣災害應變中心透過新聞稿表示，截至今天下午5時30分，因天候因素，空中勤務總隊直升機仍無法接近明池山莊，入夜後不再飛行，預定明天上午7時執行空中運輸作業，物資於宜蘭運動公園上機後，運送至明池山莊。

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明池山莊指出，山莊內白米還有3天至4天的存量，直升機明天運送的物資會以麵條、麵包、米粉類為主，也會詢問這名乳癌患者是否願意搭乘直升機離開。

此外，第4區養護工程處表示，台7線84.1公里（路基缺口從45公尺擴大為80公尺）、台7線69.5公里及台7線68.4公里等3處路段，原預計今天下午5時搶通，但因現場持續降雨，已構築完成長約40公尺的便道下滑1公尺至2公尺，機具已暫停搶修，預估延至明天下午5時搶通。（編輯：戴光育）1111017