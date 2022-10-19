台中南屯自小客車、計程車路口碰撞 7傷送醫

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連姓男子19日駕駛自小客車行經台中市南屯區一處路口時，與冉姓女子駕駛的計程車發生碰撞，自小客車翻覆路旁四輪朝天，現場7人受傷送醫。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年10月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市連姓男子今天駕駛自小客車，行經南屯區一處路口時，與冉姓女子駕駛的計程車發生碰撞，造成共7人受傷送醫，雙方經酒測均未酒駕，事故原因待警方調查釐清。

台中市消防局今天下午4時40分獲報，南屯區豐富路與大墩南一路路口有事故發生且有多人受傷，派遣勤工、信義、烏日、南屯分隊，出動救護車4輛、消防人員12名前往處理。

台中市警察局第四分局初步調查，54歲連男駕駛自小客車，由大墩南一路直行往文心南路方向行駛，40歲冉女駕駛計程車，沿豐富路直行往精誠南路方向行駛，雙方在路口發生碰撞。

車禍造成連男與車上乘客等2人受傷，計程車則是冉女與車上乘客等5人受傷，共計7人受傷送醫，雙方駕駛經酒測均無酒駕，事故原因待警方調查釐清。（編輯：陳仁華）1111019