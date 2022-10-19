北市萬華區警匪槍戰 犯嫌自戕送醫搶救

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（中央社及者黃麗芸台北19日電）台北市萬華區今晚發生警匪對峙槍案，邱姓犯嫌先到漢口街二段找人商談，一言不合開槍傷兩人，隨後又在貴陽街打傷1人，並挾持4名人質和警方對峙，最後開兩槍自戕送醫搶救。

台北市警察局萬華分局晚間召開記者會，分局長謝宗宏表示，邱姓犯嫌晚間7時30分許到萬華區漢口街二段找兩名友人談事情，一言不合便開槍打傷兩人。

隨後，邱嫌又轉往萬華區貴陽街二段找另一名許姓被害人談事情，同樣一言不合開槍傷人。

邱嫌之後挾持4名人質（3女1男），警方於晚間7時50分許抵達現場，和犯嫌對峙約1小時，期間有1警和1名男性民眾遭開槍擊傷，晚間8時50分起陸續有人質被釋放，邱嫌最後開兩槍自戕，目前送醫搶救中。

謝宗宏說，地檢署已指示要針對犯案動機和槍枝來源進行釐清，初判可能是幫派內鬨所致。警政署長黃明昭、台北市長柯文哲和台北市警察局長楊源明第一時間獲知都到場關心。（編輯：李亨山）1111019

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