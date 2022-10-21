萬華槍擊案 受傷員警：當下只想趕快營救被害人

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市萬華槍擊案，遭萬國幫角頭邱國隆槍擊的員警王友廷說，獲報後，因情況危急趕赴現場，到場發現犯嫌已開槍，當下只想趕快營救被害人，犯嫌再開槍時被打到右大腿受傷。

邱國隆因幫派內鬨，19日晚間接連在萬華區漢口街二段和貴陽街開槍，打傷3人1警，隨後挾持4人與警方對峙，最後自知法網難逃，陸續釋放人質後，舉槍自戕，送醫搶救宣告不治。

案發當時遭邱國隆槍擊的台北市警察局萬華分局龍山派出所27歲員警王友廷今天在警方提供錄影畫面內，回想起當時案發狀況。

王友廷說，當時接獲勤指中心通報，因情況急迫，與3名同事一起趕赴現場，抵達現場後，犯嫌已開槍，隨即與同事利用停放在附近的車輛當掩護，並再次通報勤指中心請求支援，且隨時觀察犯嫌位置。

王友廷表示，當下最重要只想要趕快營救被害人，及防範開槍犯嫌逃竄至其他地方，導致影響其他市民安全，過程中，犯嫌又開槍，自己右大腿被槍擊受傷。

王友廷指出，自己受傷後，有打給家人，因父親在台南也是擔任警察，小時候就知道警察工作很辛苦，先前是在新北市警察局三峽分局服務，因想增加歷練，才請調至台北市警察局萬華分局服務，且認為維護治安本來就是警察責無旁貸的任務。

王友廷說，受傷期間感受各界關心，自己和家人都非常感謝，也謝謝院方協助治療傷勢。

據調查，邱國隆開槍射擊青山宮許姓副主委後，挾持許的4名親友到鄰近1樓民宅內與警對峙。王友廷為防止邱國隆可從設在民宅外的監視器觀察警方佈署行動，上前撥開監視器鏡頭時，被邱國隆發現遭開槍射擊，導致腿部中彈受傷。（編輯：方沛清）1111021