萬華槍擊案 檢察官相驗認定凶嫌自戕頭部中彈

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台北市萬國幫角頭邱國隆疑因幫派內鬨，19日晚間於萬華區犯下兩起槍擊案後自戕身亡。中央社記者黃麗芸攝 111年10月20日

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（中央社記者蕭博文台北20日電）萬國幫角頭邱國隆昨晚在台北市萬華區犯下槍擊案，3人1警受傷，最後自盡。北檢今天相驗邱男遺體，確認邱男自盡、頭部中彈，家屬對死因無意見，遺體發還處理後事。

台北地檢署昨天第一時間由重大案件專組主任檢察官徐則賢掌握槍擊案動態，今天則指派檢察官劉韋宏指揮警方持續追查槍枝來源、犯案動機，另由外勤檢察官王文成相驗邱男遺體，釐清死因。

檢察官王文成下午前往北市聯醫和平院區相驗邱男遺體，另詢問數名員警與人質了解案發現場狀況，確認死因為頭部中彈、神經性休克死亡，死亡方式為自盡；由於邱男家屬對死因沒有意見，檢察官決定不用解剖，將遺體發還家屬。

槍擊案犯嫌邱國隆疑因幫派內鬨，昨晚接連在萬華區漢口街二段和貴陽街開槍，共打傷3人1警，隨後挾持4人和警方對峙，最後自知法網難逃，陸續釋放人質後，於昨晚9時許自戕，經送醫搶救後宣告不治。全案仍由檢警偵辦中。（編輯：方沛清）1111020

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