萬華槍擊案1死4傷 北檢追查槍枝來源

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（中央社記者蕭博文台北20日電）萬國幫角頭邱國隆昨晚在台北市萬華區犯下槍擊案，3人1警受傷，最後自盡。北檢第一時間由主任檢察官徐則賢掌握案情動態，今天將指派專責檢察官追查槍枝來源並釐清犯案動機。

槍擊案犯嫌邱國隆疑因幫派內鬨，昨晚接連在萬華區漢口街二段和貴陽街開槍，共打傷3人1警，隨後挾持4人和警方對峙，最後自知法網難逃，陸續釋放人質後，於昨晚9時許自戕，經送醫搶救後宣告不治。

由於適逢地方選戰期間，台北地檢署昨天晚間獲報轄區內發生槍擊案，隨即由重大案件專組主任檢察官徐則賢與北市警方展開聯繫，即時掌握犯嫌與人質動態，在得知犯嫌自戕後，即指示警方持續追查作案槍枝來源。

由於犯嫌邱國隆已身亡，北檢今天一方面將派出外勤檢察官相驗遺體，釐清死因，另方面則指派重大案件專組檢察官劉韋宏指揮警方持續偵辦槍擊案，釐清邱國隆犯案動機、槍枝來源及有無他人涉案。（編輯：李錫璋）1111020