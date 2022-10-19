警械使用條例修法三讀 總統公布施行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

內政部警政署表示，警械使用條例修正案日前經立法院三讀通過，並由總統蔡英文於19日公布施行，內政部和警政署現正針對新修正條文內容研商、提擬配套措施，以兼顧執勤員警及民眾權益。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北19日電）立法院會9月底三讀修正通過警械使用條例部分條文。警政署表示，相關修正案今天由總統公布施行，內政部及警政署正針對新修正條文內容研商、提擬配套措施，完善員警執法保障。

立法院日前三讀通過警械使用條例部分條文明定，警員面臨嫌犯持有致命性武器或攻擊意圖等4種情境，若認將危及自身生命身體，得使用槍械逕行射擊；若致人傷亡將面臨訴訟，所屬機關應提供涉訟輔導。

警政署下午透過新聞稿表示，警械使用條例修正案經立院三讀通過，並由總統於今天公布施行，內政部及警政署現正針對新修正條文內容研商、提擬配套措施，以兼顧執勤員警及民眾權益。

警政署指出，這次修法放寬員警執勤時，若遇緊急狀況，可彈性運用警械以外的物品；遇到危急生命情形時，可不經鳴槍警告直接用槍，以符合實務所需。

此外，也增設「警械使用調查小組」，藉由公正客觀專家學者協助調查用槍爭議案件；另當員警使用警械導致可能須賠償民眾權益時，可適用國家賠償機制，讓員警不會因用槍而需直接面對訴訟，強化保障員警權益。

針對修正案公布施行前的整備進度，警政署說明，對於備受關注的第10條之1設置「警械使用調查小組」規定，為求周延，內政部交由警政署於明天邀請多位專家學者、警權團體、警察局代表，共同研商「警械使用調查小組」設置辦法草案，以保障員警即時判斷使用槍械權利。

另外，第11條對第三人損失補償項目、基準、程序及其他相關事項，警政署也正在參照行政執行法、國家賠償法等立法例擬具草案，完竣後將立即邀請相關機關共同研商。

警政署表示，員警於第一線執法屢因執行人身盤查、酒駕防制、臨檢可疑車輛、取締暴力鬥毆等公權力作為，遭脫序民眾言語挑釁、暴力相向，甚至因而被告致官司纏訟，嚴重影響工作熱情及家庭生活。

有鑒於此，警政署及各警察機關於民國108年6月成立43個「警察專屬律師團」，包含290名法律諮詢委員，第一時間提供涉訟員警法律諮詢及協助延聘律師。經統計自成立起至111年9月，全國各警察機關提供涉訟法律諮詢共1104件、協助延聘律師121件。

警政署指出，各警察機關遇有員警因公涉訟，便依「公務人員因公涉訟輔助辦法」補助員警延聘律師費用，在偵查、民事或刑事訴訟每一審級均得申請補助。經統計各警察機關公務預算內自103年1月至111年9月補助計有302件、503人次，總計補助新台幣2684萬餘元。

若各警察機關訴訟費不足或延聘律師費超過規定標準，可再報請警政署審議補助，自105年2月起至111年9月，已核定補助71案，補助金額806萬餘元。

警政署表示，為強化員警有效運用警械，已針對修正後的警械使用條例第4條「逕行射擊」的4款時機與情境，參照學者著作及法院、地檢署等相關偵審文書，撰擬逕行射擊書面資料，供員警教育訓練運用。（編輯：戴光育）1111019