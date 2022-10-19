北市萬華槍擊案疑幫派內鬨 犯嫌自戕共1死4傷

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（中央社者黃麗芸台北19日電）台北市萬華區今晚發生槍擊案，犯嫌萬國幫成員邱國隆疑因幫派內鬨問題，陸續在漢口街二段和貴陽街開槍打傷3人1警，隨後挾持4人和警方對峙，晚間9時許犯嫌自戕送醫後宣告不治。

台北市警察局萬華分局晚間召開記者會，分局長謝宗宏表示，犯嫌邱男晚間7時26分到萬華區漢口街二段1棟民宅找2名友人商談事情，因一言不合向2人開槍。

造成1名年約50歲男子身中9槍，分別為背部和右手各1處、雙腿約7處，另1名55歲男子則身中5槍，為腹部及四肢各1處，兩人分送台大醫院和馬偕醫院急救。

邱國隆隨後於晚間7時42分轉往萬華區貴陽街二段（青山宮前）找青山宮許姓副主委商談、求援未果，又朝他開槍，造成許姓副主委身中3槍。

緊接著，邱國隆到貴陽街二段191號挾持許姓副主委的親友作為人質，共計3女1男，警方於晚間7時50分許抵達現場，和搶匪展開對峙，期間1名27歲男員警正在幫許姓副主委急救時，右大腿中1槍，子彈卡在臀部，並無生命危險，2人隨後都送台大醫院急救。

警匪對峙歷時約1小時，直到晚間8時50分起，邱國隆陸續釋放人質，首先獲釋的女子舉白旗走出，向警方稱邱男說要自殺，所以才釋放他們。隨後許姓副主委的妻兒和員工陸續走出來。

邱國隆最後走出站在大門朝自己開兩槍，經送醫搶救，仍因傷重於晚間10時9分宣告不治。

警政署長黃明昭、台北市長柯文哲和台北市警察局長楊源明第一時間獲知此案後，都趕赴現場關心，隨後也到台大醫院探視傷者。

對於外傳此案和今年5月萬華區一處商業大樓的棋盤社和萬國幫插旗糾紛有關？警方表示，有關犯案動機和槍枝來源正在積極釐清中，目前初判可能是幫派之間內鬨所致，會朝此方向偵辦，溯源追查、一一釐清疑點。

目前警方將本案相關人等都帶回警局約談、了解，以釐清犯案動機和槍枝來源。（編輯：李亨山）1111019

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