萬華槍擊案 犯嫌臉書交代兒女別跟他一樣

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市萬華區今天晚間發生槍擊案，犯嫌分別在2處開槍傷人後自戕，送醫搶救，經調查，犯嫌為萬國幫邱姓角頭。邱男晚間7時許透過臉書發文交代小孩要孝順母親，別跟他一樣。

台北市漢口街2段附近一處大樓內晚間發生槍擊案，造成2名傷者有多處槍傷，傷者疑為幫派分子，開槍犯嫌行凶後前往青山宮，並對青山宮副主委開槍，過程中，有一名員警也遭槍擊，警方查出，開槍犯嫌為萬國幫邱姓角頭，邱男最後在青山宮附近舉槍自戕。

開槍的邱姓男子晚間7時許透過臉書（Facebook）分享與自己小孩的合照，並提及在人生中，這兩名兄妹是他的心頭肉，且「爸爸一直深深地愛你們兄妹，以後要好好做人，不要像爸爸一樣。」

邱姓男子的臉書文章還提到，時間已到，沒辦法，記得要孝順媽媽，「會保佑你身體健康平安快樂，記得我愛過你，保重自己，別了」。

貼文下方有許多留言，邱姓男子在晚間8時許也回應，這一年多來，被以大欺小，逼到只能選擇這條路，事出一定有因，但他要負責，且要做得有尊嚴。

邱姓男子稱，一年多前在西門町，他因朋友被欺負而開槍，與人結梁，之後就像老鼠被貓抓，這些人動用警察或車隊包圍、壓迫他，他想委屈求全，卻不被放過，「我對不起孩子、對不起社會，沒選擇，所以選擇該走就走。」

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台北市警消今晚7時26分獲報，萬華區漢口街二段附近一處住家發生槍擊案，尋仇犯嫌先開槍打傷2人，隨後逃至青山宮挾持人質和警方對峙，期間1員警和1民眾槍傷，共4名傷者送醫，犯嫌釋放人質後，在晚間約9時持槍自轟2槍身亡。（編輯：李亨山）1111019

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