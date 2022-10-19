探視中槍員警 柯文哲：不會縱容幫派惡鬥

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）萬華槍擊案1員警3民眾中彈，台北市長柯文哲在臉書表示，員警傷勢穩定、稍後就會清創，其他傷者救治中。案發原因警方正調查釐清，台北市政府絕對不會縱容幫派惡鬥、危害治安。

台北市萬華區今晚發生槍擊案，尋仇犯嫌先在漢口街開槍打傷2人，隨後逃至青山宮挾持人質和警方對峙，過程1警和1民眾槍傷，共4名傷者送醫，犯嫌釋放人質後，持槍自轟2槍送醫搶救。

柯文哲在臉書發文表示「剛才我到台大醫院看過受傷的龍山派出所王友廷員警，他在案發第一時間趕抵現場，非常英勇，也不幸被歹徒開槍打中大腿，還好沒有打到動脈、骨骼，目前傷勢穩定」。

柯文哲說，稍後院方就會為員警進行清創，其他2名傷者也在救治中。

柯文哲表示，感謝台北市警察局局長楊源明帶隊，迅速解除這場危機。詳細案發原因，警方正在調查釐清，台北市政府絕對不會縱容幫派惡鬥、危害治安。（編輯：李亨山）1111019

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