萬華槍擊案偵查隊長飛撲護人質引關注 分局：避免遭流彈波及

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北萬國幫角頭邱國隆疑因幫派內鬨犯下槍擊案後自戕身亡，釀1死4傷。回想警匪對峙期間，身處前線的偵查隊長陳偉仁說，攻堅和勸降並進時，「看到鐵門開，就知道要落幕了」。

根據警方調查了解，57歲邱國隆1年多前和河溝頭幫綽號「大頭彬」的男子發生口角，因持槍威嚇對方而結仇；另，他今年初又和人鬥毆，認為在場協調的54歲萬國幫角頭洪清正（槍案被害人）未力挺，再請青山宮許姓副主委（槍案被害人）出面協調未果，種下這次尋仇動機。

邱國隆昨晚7時許分別於萬華區漢口街和貴陽街2段陸續犯下2起槍擊案，造成3人1警受傷，他還挾持4名人質和警方對峙，最後舉槍自戕、送醫不治。

透過青山宮案發時的警匪對峙影像可看到，大批警力攻堅過程中，警方頻頻向邱國隆喊話，告知他警方已包圍現場，叫他盡快丟槍、舉雙手投降，並呼籲他要冷靜。

期間被挾持的4名人質陸續被釋放時，現場警方不斷大聲齊喊「趴下、手舉高」，正當警方高呼「謀代誌謀需要自殺（台語）」後，隨即便傳出2聲槍響，步出飲料店門的邱國隆已舉槍自戕，經送醫搶救後仍宣告不治。

由於有一名人質被釋放後，台北市警察局萬華分局偵查隊長陳偉仁見狀立即上前飛撲、趴地，引發各界關注。

對此，萬華警分局副分局長廖立仁今天對媒體說明，這是因為當時被釋放的人質位處空曠處又無保護措施，陳偉仁為避免人質遭流彈波及，所採取的保護措施。

台北市萬華區19日晚間發生槍擊案釀1死4傷，現場拉起封鎖線。中央社記者黃麗芸攝 111年10月20日

回想警匪對峙、攻堅的緊張時刻，陳偉仁受訪時說，全程歷時約1小時10分鐘，共計動員154名警力，包括萬華警分局、市警局刑事警察大隊、保安警察大隊、特勤警力和警政署刑事局都出動，案發地點周遭和制高點都有安排警力。

起初警方獲報第一起槍擊案時，還不清楚犯嫌身分，直到第二件槍擊案的被害人許姓副主委向警方指出犯嫌身分後，才掌握是邱國隆。陳偉仁說，對峙期間和邱國隆及店內人質處於斷絕聯繫狀態，後來是透過被害者友人處才掌握店內人質身分和人數。

談到對峙時的對戰策略，陳偉仁指出，當時心裡只有「攻堅」和「勸降」兩個想法，除不斷勸降之外，當時也在聯繫邱國隆的家屬到場親情喊話，但「看到鐵門開，就知道要落幕了」，邱國隆隨後就開槍自殺。

4名人質事後也向警方供稱，由於雙方為熟識友人，邱國隆一進店內就告知大家他槍擊許姓副主委一事，並說不會傷害大家，隨後便訴說其怨懟心情和自殺想法，也打電話向女兒道別，之後便一一釋放他們。

由於第二起槍擊案造成當時藏身在巡邏車後方幫忙急救許姓副主委的27歲王姓男員警右大腿中彈，他也是獲通報後第一批趕到場的員警之一。廖立仁指出，王姓員警是警專34期畢業，甫從新北市警察局三峽分局調職至萬華分局龍山派出所服務，從警資歷約4年，開刀治療後已無大礙，仍在院治療中。

根據市警局統計資料顯示，北市今年1至9月共查獲各式槍枝86支，包括制式長槍1支、制式短槍8支、非制式72支和其它5支，以及各式子彈1847顆；另，同期間治平專案（幫派組織犯罪）共查獲47件、349嫌。（編輯：李錫璋）1111020

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