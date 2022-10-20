議員指到現場與否雙標 柯文哲：槍擊案敵情不明

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北20日電）台北市長柯文哲尼莎颱風豪雨災情時人不在現場、稱有SOP，昨晚萬華槍擊案時則中斷直播去關心，遭批雙標。柯文哲今天說，槍擊案是敵情不明，且未干擾第一線員警。

北市日前因豪雨出現多起災情，不過柯文哲未在第一時間北返坐鎮，並稱應變中心一級開設才需要市長到場，當時連二級開設都沒有，而且應變中心有Line群組，有問題隨時可以跟他回報。

而昨晚萬華發生槍擊案，柯文哲原本在接受直播節目專訪，後來得知消息緊急先離開、前去關心。

民進黨台北市議員簡舒培表示，北市日前發生颱風來襲釀成水災等災害，市長柯文哲稱有SOP，沒回台北市坐鎮指揮，後續遭外界質疑，而萬華昨天發生槍擊案，柯文哲當時還在參加節目錄影，接獲幕僚通知趕赴現場，柯文哲面對槍擊案與處理水災的作法不同，且過去發生槍擊案，也未看到柯文哲到現場，根本就是雙標、作秀。

柯文哲今天出席北市與日本5市簽署合作備忘錄活動，被媒體堵訪時表示，淹水有全場監控，槍擊案是敵情不明。

柯文哲說，聽到有槍擊案以及有人質被脅持，不知道要不要啟動第二三線的包圍清場，所以至萬華分局了解狀況，沒有去現場干擾第一線員警，後來聽到凶手自盡就解除危機，去醫院探望傷員、發個紅包。（編輯：李錫璋）1111020