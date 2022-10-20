北市刑大偵查佐涉勾結詐騙集團 收賄查民眾個資遭羈押禁見

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）北市警局刑警大隊楊姓偵查佐涉嫌與詐騙集團勾結，接受賄賂，透過警用電腦查閱民眾個資，回報查緝進度。檢方今天表示，楊男涉嫌違反貪污治罪條例，經法院裁定羈押禁見。

新北地檢署下午以新聞稿表示，黑金組檢察官周懿君19日指揮法務部調查局新北市調查處、警政署政風室、警政署刑事警察局、法務部廉政署、台北市政府警察局督察室，搜索楊姓被告辦公處所、楊姓被告與另案戴姓被告住居所等地。

檢方說，檢察官偵辦投資詐騙機房時，發覺詐欺集團成員詳細掌握警察專案期間，並深諳躲避之道，因此深入追查，發覺詐欺組織龐大，自民國108年起，陸續以假博奕真詐欺平台，詐騙被害人達千人，受害金額為新台幣數億元。

檢方說，集團利用戴姓成員與楊姓偵查佐交往之際，給予高額現金及名表對價，使楊姓偵查佐利用其職務上之警政查詢系統與165查詢系統，查詢司法機關查緝詐欺集團查緝進度，並回報詐欺集團。

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檢方說，楊姓被告另基於洗錢犯意，協助詐欺集團成員掩飾隱匿犯罪所得。這次查扣被告位在新北市新莊區的不動產1棟及保時捷汽車1輛。

新聞稿表示，檢察官訊問完畢後，認為楊姓被告涉嫌違反貪污治罪條例違背職務收賄罪嫌、組織犯罪條例包庇犯罪組織罪、刑法加重詐欺罪嫌及洗錢防制法洗錢罪，犯罪嫌疑重大且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今天下午4時許裁定羈押禁見。（編輯：方沛清）1111020