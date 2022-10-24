新北破獲三芝山區非法焚燒廢棄物 2人遭送辦

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新北市政府環境保護局經長期監控，日前會同檢警破獲三芝區木屐寮山上非法焚燒及掩埋廢棄物案，逮2人，全案將依違反廢棄物清理法移送偵辦。（環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月24日

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市政府環境保護局今天表示，新北環境稽查重案組經長期監控，21日會同檢警破獲三芝區木屐寮山上非法焚燒及掩埋廢棄物案，逮2人，依違反廢棄物清理法移送偵辦。

環保局發布新聞稿說明，環保局長期監控，三芝區木屐寮山上夜間竟多次出現火光，經現場蒐證焚燒廢棄物後的殘跡，環保局立即通報保七總隊刑事警察大隊，報請士林地檢署檢察官江耀民指揮偵辦。

環保局表示，由於場區路口設立鐵門並裝設監視器設備，為利完整蒐證非法棄置及焚燒犯行，除利用場外監視器設備及空拍機外，重案組同仁還辛勞於山區開路，單趟來回須爬坡90分鐘，於非法焚燒廢棄物處旁裝設監視器監控。

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環保局表示，歷經3個多月蒐證，發現非法棄置廢棄物共23車次，就地放火焚燒或掩埋。專案小組見事證明確，21日會同檢警展開搜索，查獲廢棄物焚燒殘渣5處，現場帶回蔡姓及胡姓男子2人，全案將依違反廢棄物清理法移送偵辦。

環保局強調，民眾若發現任何環境污染情事，請立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護環境；另外，除非法處理廢棄物的行為人有刑責外，倘地主未經主管機關許可，提供土地堆置、回填廢棄物，同樣是違反廢棄物清理法規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1111024