移工出入住宅影響安寧 攔檢貨車查獲10多名非法移工

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移民署彰化專勤隊日前接獲檢舉，指彰化芳苑鄉一處廢棄住宅常有外籍移工出入且大聲喧嘩，影響附近住民安寧，專勤隊員會同警方攔下一輛出入廢棄住宅的貨車，打開車斗帆布查獲10多名非法移工，當場逮捕。（彰化專勤隊提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月25日

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）移民署彰化專勤隊日前接獲檢舉指出，彰化芳苑鄉一處廢棄住宅常有外籍移工出入影響居民安寧，專勤隊員會同警方攔下一輛出入廢棄住宅的貨車，打開車斗帆布查獲10多名非法移工。

內政部移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊今天發布新聞指出，彰化專勤隊日前接獲民眾檢舉指稱，芳苑鄉一處廢棄住宅常有身分不明的外籍人士出入且大聲喧嘩，影響附近住民安寧，專勤隊員前往埋伏，發現一輛藍色貨車經常載運外籍人士出入。

彰化專勤隊指出，今年10月14日專勤隊會同彰化縣警察局芳苑分局員警，利用貨車載運外籍人士出門的機會攔截，沒想到貨車還衝撞專勤隊車輛，企圖躲避查緝，不過還是被警車攔下，專勤隊等單位掀開貨車車斗帆布，發現10多名非法外籍移工當場逮捕。

彰化專勤隊表示，這些非法外籍移工來自越南、菲律賓等國家，而移工雇主為躲避查緝，不斷更換載送非法移工的車輛，先前曾使用廂型車、賓士車載運移工，後來又換成有帆布遮蔽的貨車。

彰化專勤隊指出，除了芳苑鄉之外，另有線報指出，彰化縣和美鎮一處鐵皮屋疑似有移工群聚，查察幹員前往埋伏，當場查獲5名女移工。

彰化專勤隊表示，就業服務法規定民眾未經許可非法聘僱外國人，可裁罰新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。（編輯：黃世雅）1111025