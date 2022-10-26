傾倒廢土面積約6.5座大安森林公園 彰檢起訴164人

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化芳苑等鄉鎮農地及魚塭被傾倒廢土，檢方接獲檢舉進行追查，今天起訴土方清運業者等164人；檢方指出，初估業者傾倒廢土高達140萬立方公尺，面積約為6.5座大安森林公園。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，北部地區工程棄土無處可去，檢方接獲情資指出，彰化芳苑、大城、二林及福興鄉等鄉鎮的農地及魚塭，被違法棄置來自北部的廢土。

檢方指出，為處理廢土，清運業者、土石方資源處理場、非法清運車隊、土地仲介、回填業者及地主等形成棄土產業鏈，土方清運業者及土資場先提出不實處理計畫書、土方聯單等棄土證明文件，但棄土未進入土資場，而是由清運車隊從工地直送傾倒在農地及魚塭。

檢方查出，幫忙處理廢土的清運業者向建商收取每立方公尺新台幣950元至1350元不等費用，另向合法土資場購買收容證明，招攬清運車隊，以合法掩護非法載運廢土。

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清運車隊再持不實土方來源證明文件及購土證明躲避稽查，並透過土地仲介向地主及回填業者接洽傾倒回填棄土，土地仲介每車次可獲取500元至800元價金，回填業者則每車次可獲取1500元至4000元不等價金，總計傾倒近萬輛車次，非法回填地點達55處。

檢方表示，估計傾倒廢土約有140萬立方公尺，換算面積約為6.5座的大安森林公園，承辦此案的檢察官依違反廢棄物清理法，起訴清運業者昆宏公司凃姓負責人等164人，查扣追償犯罪不法所得新台幣2億3602萬餘元。（編輯：陳仁華）1111026