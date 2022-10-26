北市榮總旁科技執法12/1上線 抓違規、併排停車

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台北市政府警察局交通警察大隊26日表示，台北榮民總醫院周邊、石牌路2段已建置取締違規停車的科技執法設備，12月1日將上線執法。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 111年10月26日

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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市交通大隊今天表示，台北榮民總醫院周邊、石牌路2段已建置取締違規停車的科技執法設備，12月1日將上線執法，這是北市啟用科技執法取締違停、併排停車的第9處地點。

北市交通警察大隊發布新聞資料指出，台北榮民總醫院周邊常有就診民眾或計程車違規停車，導致交通壅塞及影響救護車通行，為有效遏止違規停車，在石牌路2段設置取締違規停車科技執法設備，目前為設備測試及宣導期。

警方表示，北市設置且啟用科技執法取締違規停車的地點，包含市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前、南港車站、台北轉運站、內湖路1段739號前、捷運公館站前共8處。

警方說，台北榮民總醫院附近設置以科技執法取締違規停車設備，將在12月1日正式上線，這是北市透過科技執法取締違停的第9處地點。

警方指出，科技執法取締違規停車設備，是透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，發現偵測區內有車輛違停，會自動執行違規蒐證，再匯入科技執法平台，後續由員警從嚴審查、認證舉發。

警方表示，科技執法目的是要遏止違規、促進交通順暢及防制交通事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，不要在劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，保護自己與他人用路安全。

道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰；併排停車可處2400元罰鍰。（編輯：李亨山）1111026