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幫雲林東勢鄉代參選人買票 樁腳遭羈押禁見

2022/10/27 10:58（10/27 11:21 更新）
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雲林地檢署26日偵辦吳姓樁腳涉嫌為東勢鄉民代表參選人現金買票，每票新台幣1000元為代價，因此約談吳姓樁腳等6人，檢方認為吳男涉犯選罷法，向法院聲押並禁見獲准。（檢方提供）中央社 111年10月27日
雲林地檢署26日偵辦吳姓樁腳涉嫌為東勢鄉民代表參選人現金買票，每票新台幣1000元為代價，因此約談吳姓樁腳等6人，檢方認為吳男涉犯選罷法，向法院聲押並禁見獲准。（檢方提供）中央社 111年10月27日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林地檢署昨天偵辦吳姓樁腳涉嫌為東勢鄉民代表參選人現金買票，每票1000元為代價，因此約談吳姓樁腳等6人，檢方認為吳男涉犯選罷法，向法院聲押並禁見獲准，其餘5名選民無保請回。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，吳姓男子（67歲）在今年10月間以每票現金新台幣1000元的對價，向該選區多名有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持東勢鄉民代表參選人，因而涉犯投票行賄罪嫌。

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮台西警分局、警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心、雲林縣調查站等單位組成專案小組，昨天約談吳姓樁腳及5名選民到案說明。

偵查庭上，5名選民繳回不法所得共計1萬5000元，而吳姓樁腳自稱為讓參選人順利當選，所以自掏腰包買票。

檢方對於吳姓樁腳說詞抱持遲疑態度，認為涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項的交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押並禁止接見通信獲准。（編輯：謝雅竹）1111027

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