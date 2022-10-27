更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
通膨升息夾擊 10月消費信心創13年新低
首頁 / 社會

員警涉勾結尋車業者洩個資遭訴 警方：報請停職

2022/10/27 13:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北27日電）林姓男子任職北市南港警分局交通隊期間，涉製造假車禍詐保未遂案，又違法替尋車業者查車主資料賺獎金，遭士檢起訴。警方今天表示，已報請林男停職，並追究行政責任，不護短。

林姓男子任職台北市南港警分局交通隊期間，涉製造假車禍詐保未遂案，又違法替尋車業者查詢車主資料，賺取新台幣54萬元獎金。士林地檢署日前偵結，依圖利、加重詐欺未遂等罪嫌起訴林男。

此外，新北市邱姓員警經林姓員警介紹認識尋車業者，也涉嫌受業者請託以警用電腦系統查詢車主住址、身分證字號等個人資料，檢察官依洩漏國防以外之秘密罪、違反個資法等罪嫌起訴。

南港分局今天發布新聞資料表示，警備隊林姓警員在交通分隊服務期間，涉嫌配合友人以假車禍詐領保險金，並洩漏他人個資給汽車協尋業者，經主動調查移送，士林地檢署10月20日依涉嫌貪污治罪條例、洩密及詐欺等罪起訴。

警方指出，依警察人員人事條例報請林姓警員停職，並追究相關行政責任。

南港分局表示，向來重視員警風紀，對違法行為，秉持不護短、不庇縱原則，依法究辦，並將持續要求警員遵守風紀規定，杜絕類似案件再發生。（編輯：李錫璋）1111027

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族