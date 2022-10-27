員警涉勾結尋車業者洩個資遭訴 警方：報請停職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北27日電）林姓男子任職北市南港警分局交通隊期間，涉製造假車禍詐保未遂案，又違法替尋車業者查車主資料賺獎金，遭士檢起訴。警方今天表示，已報請林男停職，並追究行政責任，不護短。

林姓男子任職台北市南港警分局交通隊期間，涉製造假車禍詐保未遂案，又違法替尋車業者查詢車主資料，賺取新台幣54萬元獎金。士林地檢署日前偵結，依圖利、加重詐欺未遂等罪嫌起訴林男。

此外，新北市邱姓員警經林姓員警介紹認識尋車業者，也涉嫌受業者請託以警用電腦系統查詢車主住址、身分證字號等個人資料，檢察官依洩漏國防以外之秘密罪、違反個資法等罪嫌起訴。

南港分局今天發布新聞資料表示，警備隊林姓警員在交通分隊服務期間，涉嫌配合友人以假車禍詐領保險金，並洩漏他人個資給汽車協尋業者，經主動調查移送，士林地檢署10月20日依涉嫌貪污治罪條例、洩密及詐欺等罪起訴。

警方指出，依警察人員人事條例報請林姓警員停職，並追究相關行政責任。

南港分局表示，向來重視員警風紀，對違法行為，秉持不護短、不庇縱原則，依法究辦，並將持續要求警員遵守風紀規定，杜絕類似案件再發生。（編輯：李錫璋）1111027