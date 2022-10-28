擬赴泰國參加亞棒總會會議 辜仲諒暫時解除限境

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（中央社記者蕭博文台北28日電）辜仲諒因案遭限制出境，日前以赴泰國參加亞棒總會會議為由聲請暫時解除。高院裁定辜仲諒提出1億元保證金後，11月23日至30日解除限制出境，並責付體育署代理署長林騰蛟。

中信慈善基金會董事長辜仲諒涉侵占中信金控資產及利益輸送國寶集團總裁朱國榮等案，一審獲判無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，對辜仲諒限制出境。

辜仲諒日前向高院聲請暫時解除限制出境，表示現任中華民國棒球協會理事長，全心投入推廣棒球運動，更於7月3日擔任亞洲棒球總會新任會長，希望能於後疫情時代開展更多國際棒球賽，增加台灣代表隊參與機會，以擴大台灣的國際能見度。

聲請指出，亞棒總會執行委員會議將於11月23日至同月30日在泰國曼谷舉行，討論議案為疫情後亞洲各國棒球協會共同舉辦亞洲盃棒球賽等相關事宜、2023年預算案等；辜仲諒身為亞棒總會會長，有義務親自主持及參與。

辜仲諒向法院表示，此行有助於凸顯台灣在世界棒壘球界重要的發言地位，為後續推動各項亞洲，甚至全世界棒球活動，爭取各會員國支持與認同，必須以亞洲棒球組織大家長身分與各國代表親自見面、互動以建立交情，有親自出席必要，絕非一般單純以書面、視訊會議或電話表示即可達成。

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辜仲諒表示，此次既非為個人事務或個人事業，完全是代表國家棒球運動的領導者出席重大會議，且他在國內尚有相當的事業財產及家人有待照料，無潛逃之意及可能，請求解除11月23日至30日限制出境、出海。

高院認為，辜仲諒聲請並非沒有憑據，考量辜仲諒先前曾因至瑞士參加世界棒壘球總會新總部落成典禮，而暫時解除限制出境且遵期返國，可見他能遵守暫時解除限制出境的約束，因此日前裁定准許辜仲諒在提出新台幣1億元保證金後暫時解除限制出境，並責付林騰蛟。（編輯：李錫璋）1111028