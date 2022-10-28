更多編輯台推薦新聞：
馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看
國際

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

雲林查賄1天3案 東勢鄉代參選人收押禁見

2022/10/28 15:51（10/28 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
吳姓男子日前自行打電話給雲林縣議員蘇姓參選人，稱願賣幾十票以表達支持，被蘇姓參選人嚴詞拒絕，雲林地檢署獲報後蒐證調查，27日約談吳姓男子到案，訊後諭知吳姓男子以新台幣2萬元具保候傳。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月28日
吳姓男子日前自行打電話給雲林縣議員蘇姓參選人，稱願賣幾十票以表達支持，被蘇姓參選人嚴詞拒絕，雲林地檢署獲報後蒐證調查，27日約談吳姓男子到案，訊後諭知吳姓男子以新台幣2萬元具保候傳。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林地檢署昨天查獲3件賄選案，包括張姓褒忠鄉民代表參選人送醬油、吳姓選民欲賣票給議員參選人遭拒，另外26日吳姓樁腳為東勢鄉林姓鄉代參選人買票案突破，林姓參選人收押禁見。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，檢方26日偵辦吳姓樁腳為林姓東勢鄉民代表參選人現金買票，每票新台幣1000元為代價，檢方認為吳男涉犯選罷法，向法院聲押並禁見獲准，其餘5名選民無保請回。

經蒐集相關事證，雲林地檢昨天再度指揮專案小組將林姓參選人拘提到案，經訊問後，認為林姓參選人涉犯選罷法有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

另外吳姓男子自行打電話給雲林縣議員第5選區蘇姓議員參選人，稱願賣幾十票以支持蘇姓參選人，經蘇姓參選人嚴詞拒絕。

雲林地檢署檢察官蔡少勳接獲情資後，指揮專案小組多日蒐證，昨天約談吳姓男子到案說明，經檢方訊後，諭知吳姓男子2萬元具保候傳。

同時檢方查獲張姓褒忠鄉民代表參選人以醬油禮盒（價值200元）的對價，向該選區多名有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持。

檢方昨天約談張姓參選人及選民等4人到案說明，選民自動繳回醬油禮盒。經檢方複訊後，張姓參選人諭知5萬元具保候傳，其餘人無保請回。（編輯：謝雅竹）1111028

蔡少勳
幫雲林東勢鄉代參選人買票 樁腳遭羈押禁見 協助治喪涉期約賄選 麥寮鄉代參選人100萬元交保
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族