雲林查賄1天3案 東勢鄉代參選人收押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

吳姓男子日前自行打電話給雲林縣議員蘇姓參選人，稱願賣幾十票以表達支持，被蘇姓參選人嚴詞拒絕，雲林地檢署獲報後蒐證調查，27日約談吳姓男子到案，訊後諭知吳姓男子以新台幣2萬元具保候傳。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林地檢署昨天查獲3件賄選案，包括張姓褒忠鄉民代表參選人送醬油、吳姓選民欲賣票給議員參選人遭拒，另外26日吳姓樁腳為東勢鄉林姓鄉代參選人買票案突破，林姓參選人收押禁見。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，檢方26日偵辦吳姓樁腳為林姓東勢鄉民代表參選人現金買票，每票新台幣1000元為代價，檢方認為吳男涉犯選罷法，向法院聲押並禁見獲准，其餘5名選民無保請回。

經蒐集相關事證，雲林地檢昨天再度指揮專案小組將林姓參選人拘提到案，經訊問後，認為林姓參選人涉犯選罷法有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

另外吳姓男子自行打電話給雲林縣議員第5選區蘇姓議員參選人，稱願賣幾十票以支持蘇姓參選人，經蘇姓參選人嚴詞拒絕。

雲林地檢署檢察官蔡少勳接獲情資後，指揮專案小組多日蒐證，昨天約談吳姓男子到案說明，經檢方訊後，諭知吳姓男子2萬元具保候傳。

同時檢方查獲張姓褒忠鄉民代表參選人以醬油禮盒（價值200元）的對價，向該選區多名有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持。

檢方昨天約談張姓參選人及選民等4人到案說明，選民自動繳回醬油禮盒。經檢方複訊後，張姓參選人諭知5萬元具保候傳，其餘人無保請回。（編輯：謝雅竹）1111028