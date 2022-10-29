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澎湖2起火燒野草 警消在強風中搶救

2022/10/29 21:51（10/29 22:01 更新）
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澎湖地區29日晚間在馬公西文里電視轉播站後方發生野草火警，強風助長火勢延燒，夜空一片通紅，直到晚間9時才獲得控制，事發原因仍由警消調查中。（民眾提供）中央社 111年10月29日
澎湖地區29日晚間在馬公西文里電視轉播站後方發生野草火警，強風助長火勢延燒，夜空一片通紅，直到晚間9時才獲得控制，事發原因仍由警消調查中。（民眾提供）中央社 111年10月29日
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（中央社澎湖縣29日電）澎湖地區今天發生2起火燒野草意外，火勢在東北季風助偃下，一發不可收拾，其中晚間馬公西文里火燒野草，讓夜空中一片通紅，警消費時2小時灌救才獲控制。

澎湖消防局在今天下午3時和晚間7時6分許，分別接獲湖西沙港後方與馬公西文里電視轉播站後方雜草火警，澎湖縣消防局長許文光晚間親自指揮救災。

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馬公西文里電視轉播站後方野草晚間火警，由於無聯外道路，消防局出動有11車26人摸黑搶救，連馬公港和龍門港消防分隊都前往支援，火勢在風勢助力下延燒，只見夜空中一片通紅，直到晚間9時才獲得控制，失火原因由警消調查中。

下午澎湖湖西沙港後方的火燒草火警發生時，剛好消防局在鼎灣文創園區參加湖西好鄉秋映好市集防火宣導，就近前往救災，火勢在一個小時獲得控制，所幸僅燒毀30平方公尺野草，無人傷亡，但火勢在風力助偃下，波及一處鐵皮屋和部份輪胎等廢棄物。（編輯：郭諭儒）1111029

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