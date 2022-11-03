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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

民眾捐款助彰化小兄妹 男子假冒議員助理詐騙被逮

2022/11/3 12:13
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化一對小兄妹因家中被斷水斷電，好幾天無法洗澡，消息經民進黨議員賴清美披露，各界捐款湧入，有人竟假冒賴清美助理募款，警方昨天逮捕1男子，依詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

彰化縣和美鎮一對小兄妹今年9月傳出因家中被斷水斷電、好幾天無法洗澡，消息經彰化縣議員賴清美披露後，民眾善心捐款不斷湧入，賴清美發現有人在網路上假冒她的助理，以幫助小兄妹為由募款，賴清美也向彰化縣警察局和美分局報案。

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和美分局偵查隊長鄭登源今天接受媒體聯訪時指出，涉嫌詐騙的男子透過社群平台Instagram，以年輕女子的大頭照設立帳號，再假冒議員助理名義進行詐騙，分局受理報案後，在台中市將男子逮捕到案，移送彰化地檢署偵辦。

賴清美接受媒體聯訪時說，遭警方逮捕的男子供稱是看到媒體大肆報導小兄妹的新聞，不少民眾捐款幫助小兄妹，才想利用機會撈一筆。（編輯：陳仁華）1111103

賴清美
援助彰化小兄妹善款踴躍 竟有假捐款帳號騙愛心 癌父過世家中遭斷水電 小兄妹失依靠多日未洗澡
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