涉拘禁凌虐被害人 趙介佑判刑一年

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（中央社記者林長順台北7日電）民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑等人，去年追討李姓男子賭債，涉將李男拘禁凌虐毆打，直到李男父母付錢贖人。士院依剝奪他人行動自由罪判趙介佑1年徒刑。

檢方起訴指出，同案被告陳姓及巫姓男子去年2月間於台北巿北投區巧遇李姓被害人，將李男押往一處朋友家拘禁，並以鑰匙刮傷李男的額頭，再致電給趙介佑及謝姓債主。

趙介佑等人在李男的手機內發現有友人女友的裸照，因而心生不滿，輪流持甩棍毆打，使李男全身是傷，出現橫紋肌溶解、敗血症、頭皮撕裂傷等情形。

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檢方指出，趙介佑後來致電給李男父親的友人，要求前來解決李男所積欠的賭債新台幣50萬元；李男的父母及父親友人到現場當場交付47萬元現金，李男才得以獲釋。李男報警處理。

士林地檢署認定趙介佑等4人涉犯剝奪他人行動自由等罪，提起公訴。士林地方法院今天判處趙介佑有期徒刑1年，謝男、陳男各判刑10月，巫男判刑4月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1111107