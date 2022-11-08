中山醫院涉假健檢讓逾2萬中國人來台 7人遭訴

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中山醫院涉勾結旅行社讓中國人士假借健檢到台灣，地檢署8日起訴中山醫院前後任院長李偉政、謝士明（中）等7人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北8日電）中山醫院涉嫌勾結旅行社，讓2萬4600名中國人士假借健檢到台灣，台北地檢署今天依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪，起訴中山醫院前後任院長李偉政、謝士明等7人。

內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、法務部調查局台南市調查處偵辦一起中國女子非法到台灣賣淫案，發現女子以健康檢查名義入境；移民署與調查局清查，懷疑女子疑以不實單據申請到台灣健檢，報請北檢指揮偵辦。

檢方指出，自民國108年8月1日起，中國暫停指定中國人赴台旅遊，中國人無法以個人旅遊目的申請來台，雖然可以參加組團旅遊，但須辦理中國官方通行證，流程繁瑣，只有「醫療服務交流」項目中「健康檢查」，是中國人申請入台最簡便方式。

檢方表示，依規定中國人申請來台健康檢查，醫學中心收費下限為新台幣2萬元，非醫學中心則不得低於1萬5000元，中國人士需先將健檢收據送交移民署申請，獲准後才可入境停留15天。

檢方查出，中山醫院前、後任院長李偉政、謝士明等人，明知這些中國人士來台只是做2500元到3000元的簡單健檢，卻開具不實健檢收據，先由旅行社繳足1萬5000元費用，之後再將差額退回旅行社。

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檢方統計，李偉政、謝士明等人涉嫌自民國105年到109年間，疑勾結旅行社人員開立不實單據，讓2萬4600名中國人士假借健檢名義申請到台灣，獲利1785萬餘元。

台北地檢署今天依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及刑法行使業務上登載不實文書等罪嫌，起訴李偉政、謝士明、中山醫院副院長李士銘、企劃兼院部祕書沈淑貞及蔡姓、徐姓、彭姓業者。（編輯：方沛清）1111108