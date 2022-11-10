辦餐會贈禮品涉賄選 竹東某里長3萬元交保

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹地檢署今天表示，竹東鎮某里長參選人以舉辦餐會、贈送禮品等方式，涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，訊後，以3萬元交保，其餘人請回。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官吳柏萱指揮新竹縣政府警察局竹東分局、法務部調查局新竹縣調查站、移民署新竹縣專勤隊，共同偵辦竹東鎮某里長參選人涉嫌以送禮、餐會等賄選案件。

檢方向中央社記者表示，初步釐清這名參選人在8月間，舉辦年度里、鄰長（該里共10鄰）聯誼活動，而公所僅補助每位鄰長新台幣2500元經費，而這名參選人承辦活動期間，另外再自費8000元，補足與會鄰長用餐、購買市價2250元雙面穿外套、150元的蛋糕差額，藉以尋求鄰長支持其連任。

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檢方說，查賄團隊昨天進行搜索，並同步傳喚涉案者8人到案，訊後，認為這名參選人涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂罪嫌，於以3萬元交保，至於其他人則請回。

檢方表示，參選人應以政見爭取選民認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為，新竹查賄團隊將加強查賄力道，全力偵辦各種介選的犯罪行為。（編輯：方沛清）1111110