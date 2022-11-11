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詐騙集團囚禁民眾領贓款 6人落網查扣仿刑警背心

2022/11/11 15:34（11/11 15:41 更新）
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高雄市警方破獲陳姓主嫌為首的詐騙車手集團，10日循線逮獲陳姓主嫌等6人，查扣犯案用手機、點鈔機，7把刀械、仿冒刑警背心、防彈背心、刑警帽等相關贓證物，全案依法送辦。（高雄市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月11日
高雄市警方破獲陳姓主嫌為首的詐騙車手集團，10日循線逮獲陳姓主嫌等6人，查扣犯案用手機、點鈔機，7把刀械、仿冒刑警背心、防彈背心、刑警帽等相關贓證物，全案依法送辦。（高雄市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月11日
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高市警方破獲陳姓主嫌為首詐騙車手集團，涉招募無業民眾販賣個人帳戶，再將彭姓民眾囚禁押往提領贓款。警方破門查獲陳男等6人，查扣仿冒刑警背心等，全案依洗錢等罪送辦。

高雄市政府警察局新興分局執行「旅館民宿、民間出租套房等住宿處所」清查工作，循線從一件控制人頭帳戶被害人彭姓男子案深入追查，發現以陳姓主嫌為首詐騙車手犯罪集團，近2個月涉嫌在台中及高雄市等地招募無業民眾販售個人金融帳戶，再將被害人囚禁在旅館，並押往銀行提領贓款。

新興分局今天下午發布新聞稿指出，以33歲陳男為首的詐騙集團，涉將彭姓被害人控制囚禁在廉價旅館，待確認人頭帳戶可用於詐騙匯款，隨即派員將被害人押往提領詐欺贓款新台幣24萬元，再透過二層面交轉出贓款，彭男則繼續被帶往囚禁，直到其帳戶遭列為警示帳戶，集團才釋放彭男返家。

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警方經循線調查發現，詐騙集團藏身高雄三民區一間透天民宅，一樓以私人宮廟掩人耳目，經報請高雄地檢署指揮偵辦，昨天前往破門搜索，當場查獲陳姓主嫌等6人，查扣犯案用手機、點鈔機，7把刀械、仿冒刑警背心、防彈背心、刑警帽等相關贓證物，全案依洗錢防制法、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌移送高雄地檢署及高雄少年及家事法院偵辦。至於刑警、防彈背心用途仍待調查。

新興分局長古瑞麟呼籲，警方為遏阻詐騙犯罪集團利用轄區「旅館民宿、民間出租套房」，成為監控拘禁人頭帳戶被害人犯罪處所，會持續派員清查，也希望民眾應提防詐騙集團施用各種詐騙手法。（編輯：郭諭儒）1111111

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