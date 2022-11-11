嘉義分署拍賣盜伐集團保時捷汽車 以逾百萬拍定

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法務部行政執行署嘉義分署11日在嘉義地檢署大型贓物庫拍賣11輛被告所有或供犯罪所用的汽機車，包括一輛民國110年檢警查獲盜伐集團時所查扣保時捷休旅車，經民眾激烈競價後，最後以新台幣121萬元拍定，低於目前中古行情價。（行政執行署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月11日

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義地檢署今天囑託行政執行署嘉義分署拍賣查獲盜伐集團所查扣的保時捷休旅車，現場多人競標，最後以新台幣121萬元拍定，低於目前中古行情的價格。

行政執行署嘉義分署受嘉義地檢署囑託，今天在嘉義地檢署大型贓物庫拍賣11輛被告所有或供犯罪所用的汽機車，包括去年檢警查獲阿里山林木盜伐集團，所查扣嫌疑人何姓男子的保時捷休旅車。

行政執行署嘉義分署表示，2016年出產的保時捷休旅車，外觀新穎，投標民眾激烈競價後，最後以121萬元拍定，低於目前中古行情的價格。

行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平告訴中央社記者，現場雖然有多人競標，但拍賣物品10輛汽車、1輛機車中，最後僅有4輛汽車被拍定，拍賣價共126萬1000元。

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穆治平指出，現場還有1輛凌志名牌汽車，也有多人競標，不過，因為是2005年出產，競標民眾並沒有超出12萬元的底價，因此流標，其他國產或日產汽車的車齡都逾10年，因無人出價或低於底價而流標。

行政執行署嘉義分署指出，今天拍賣的11輛汽機車，有偵查或審判程序中，檢察官認為有即時進行變價程序的必要者，也有裁判確定為被告所有供犯罪所用或犯罪所得物件。（編輯：黃世雅）1111111