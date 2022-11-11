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架設賭博網站吸收境外資金 2名主嫌遭羈押

2022/11/11 18:42（11/11 19:06 更新）
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台中市葉姓與林姓男子涉成立詐欺博弈集團，架設網站吸引中國等境外賭客下注，檢警日前循線逮捕8人，並查扣新台幣2359萬餘元現金等贓證物。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月11日
台中市葉姓與林姓男子涉成立詐欺博弈集團，架設網站吸引中國等境外賭客下注，檢警日前循線逮捕8人，並查扣新台幣2359萬餘元現金等贓證物。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月11日
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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市葉男與林男涉嫌成立詐欺博弈集團，架設賭博網站吸引中國等境外賭客下注，檢警日前循線逮捕葉男等8人，並查扣新台幣2359萬餘元不法所得，葉男與林男遭檢方聲押獲准。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方日前接獲情資指，台中市南屯區有詐欺博弈集團機房吸收境外資金，指揮南投縣政府警察局與台中市政府警察局等單位共組專案小組偵辦。

案經專案小組蒐證後，1日前往集團位於台中市西屯區與南屯區等4處據點查緝，共拘捕主嫌42歲葉男、34歲林男與幹部等8人到案，並查扣現場現金2359萬餘元、手錶10支等不法所得，及犯案用手機、筆電、點鈔機及網路設備等證物。

專案小組查出，葉男等人設置的博弈機房架設賭博網站，吸引中國等境外民眾投注，但賭客匯入賭資後便無法再將金錢轉出，因此涉及詐欺，相關資金金額與流向以及是否涉及選舉賭盤，檢警仍在調查釐清。

全案於3日經檢方複訊後，依組織犯罪、賭博及詐欺等罪嫌聲押葉男與林男獲台中地院裁准，其餘人分別以3萬元交保。（編輯：黃世雅）1111111

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