澎漁船涉偷渡4通緝犯赴中當場被逮 收押船長、退休警

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海巡署澎湖查緝隊12日偵破澎湖籍「龍祥滿16號」漁船企圖偷渡4名詐欺等通緝犯與保育類魚類之魚鰭（魚翅）赴中國大陸，初估重約2000公斤，負責接運載送的王姓退休刑警與李姓船長2人，罪嫌重大，澎湖地院裁定羈押禁見。（澎湖地檢署提供）中央社 111年11月13日

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（中央社澎湖縣13日電）海巡署澎湖查緝隊昨天偵破澎湖籍「龍祥滿16號」漁船企圖偷渡4名詐欺等通緝犯與保育類漁類魚鰭（魚翅）赴中，負責接運載送的王姓退休刑警與李姓船長2人，罪嫌重大，澎湖地院裁定羈押禁見。

澎湖地檢署發布訊息指出，澎湖地檢署檢察官陳建佑日前接獲海委會海巡署偵防分署澎湖查緝隊通報轄內疑似有漁船偷渡及走私不法犯行，隨即進行偵辦。

澎湖地檢署與查緝隊調查發現「龍祥滿16號」漁船李姓船長與退休王姓刑警共同謀議，以每1人新台幣15萬元代價，載運台灣地區人民非法前往大陸地區，並同時於船內夾藏疑為保育類漁類之魚鰭（即俗稱魚翅）共80箱，初估重約2000公斤，載運至公海上給前來接駁的大陸地區漁船。

王與李2人取得大陸地區漁船之衛星電話號碼及所在經緯度後，即由王嫌在昨天上午駕車前往馬公東衛石雕公園內等候，伺機接應偷渡的卓姓、曹姓、毛姓與張姓4名詐欺等通緝犯人偷渡前往大陸，此4人藏於自小客車內，載送至龍門漁港，再由李姓船長將4人藏匿到漁船右舷機艙內伺機出港。

澎湖地檢署與查緝隊步展開收網，查緝隊及澎湖刑警大隊在漁船報關時登船安檢，檢察官則率隊前往王嫌住處搜索，當場查獲王和李2人及準備偷渡卓姓等4人，並當場扣得疑為保育類漁類之魚鰭共80箱，初估重約2000公斤。

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澎湖地檢署在訊問後，認李姓船長與王嫌2人涉嫌違反入出國移民法及兩岸人民關係條例等罪，罪嫌重大，並有逃亡及串證、滅證之虞，向澎湖地方法院聲請羈押，裁定羈押禁見。

澎湖地檢署表示，澎湖地處台灣與大陸間重要的海上交通樞紐，檢方將秉持保障合法、打擊非法的原則，與相關單位密切合作，嚴格防範非法偷渡與走私案件，在第一線阻絕不肖人士非法入出境，防止台灣通緝犯逃亡海外，並避免非法居留人民衍生後續社會問題。（編輯：陳仁華）1111113