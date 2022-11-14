嘉市警查獲詐欺機房 嫌疑人養小鬼祈求詐騙順遂

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市警方11日在一處民宅查獲詐欺機房，逮捕涉嫌的郭姓男子、黃姓女子情侶，警方除了查扣多部電腦主機外，還發現嫌疑人為祈求詐騙順遂，在屋內擺設神器養小鬼。

嘉義市警察局第二分局今天召開查獲詐欺機房記者會，警方表示，後湖派出所員警李悅齊近來訪查民宅過程中，得知忠孝北街一處出租民宅常有多名年輕人進出，行跡可疑。

李員查訪時，發現屋內人員神色異常，11日便會同偵查隊人員到場查處，結果在屋內查扣多部電腦主機、手機、銀行金融卡、教戰對話紀錄及毒品大麻（毛重約0.34公克）等證物；現場還發現嫌疑人為祈求詐騙犯行順遂，在屋內擺設神器養小鬼。

案經科技偵查人員針對嫌疑人電腦及持用手機進行數位鑑識，發現嫌疑人涉嫌經營詐欺機房，以假博弈投資手法詐騙多名被害人，初步清查被害人損失金額達新台幣33萬1000元。

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嘉市警第二分局指出，員警李悅齊平日用心經營勤區，積極走訪勤區內旅館、民宿、社區、大樓、鐵皮工寮、獨棟出租套房等，建立「友善通報網」，與居民互動良好，近日執行清查專案，過程中得知轄內某處出租民宅常有多名年輕人進出，進而查獲詐欺案件。

警訊後，全案將郭男、黃女2人以詐欺等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，後續將擴大追查其他在逃共犯，並加強清查其他被害人。（編輯：陳仁華）1111114