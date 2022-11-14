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台中賓利車與機車碰撞 維修費估逾百萬元

2022/11/14 16:29（11/14 16:41 更新）
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陳姓男子13日駕駛新車價逾新台幣1200萬元的賓利汽車，行經台中南屯區1處路口與騎機車的李姓男子發生碰撞，賓利汽車右側車身毀損。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月14日
陳姓男子13日駕駛新車價逾新台幣1200萬元的賓利汽車，行經台中南屯區1處路口與騎機車的李姓男子發生碰撞，賓利汽車右側車身毀損。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月14日
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（中央社記者蘇木春台中14日電）陳姓男子昨天駕駛新車價逾新台幣1200萬元的賓利汽車，行經南屯區1處路口與李男騎乘機車發生碰撞，李男輕傷就醫後無大礙，陳男則未受傷，但賓利車門毀損嚴重，預估維修破百萬元。

台中市警察局第四分局今天告訴中央社記者，警方昨天下午4時多獲報，南屯區向上路三段與益豐路四段口發生事故，立即派員到場處理。

警方初步調查，44歲陳男駕駛1輛賓利汽車，沿向上路三段往西方向行駛內側車道，要左轉益豐路四段往南方向行駛，22歲李男騎機車行經向上路三段外側車道，雙方在路口發生碰撞。

事故發生後陳男未受傷，李男右手及雙腳擦挫傷、傷勢輕微自行就醫，賓利右側車身與機車車頭毀損，雙方經酒測未發現酒駕。

1名汽車維修商接受中央社記者電話訪問時表示，案發車輛為賓利雙門跑車，新車價逾新台幣1200萬元，透過事故畫面看車門毀損嚴重，維修費用預估超過百萬元。（編輯：卞金峰）1111114

陳姓男子13日駕駛新車價逾新台幣1200萬元的賓利汽車，行經台中南屯區1處路口與騎機車的李姓男子發生碰撞，雙方經酒測未發現酒駕。圖為機車車頭毀損。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月14日
陳姓男子13日駕駛新車價逾新台幣1200萬元的賓利汽車，行經台中南屯區1處路口與騎機車的李姓男子發生碰撞，雙方經酒測未發現酒駕。圖為機車車頭毀損。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月14日
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