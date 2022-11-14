助照顧隨母入監幼兒 中信教育基金會再捐320萬

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（中央社記者劉世怡台北14日電）法務部表示，為協助隨母入監幼兒在監所內能獲得良好照顧，中國信託反毒教育基金會再捐贈320萬元，捐贈儀式今天在高雄女子監獄新建完成的戶外兒童遊戲區舉行。

法務部發布新聞稿指出，高雄女子監獄今年新建置完成的「HAPPY SMILE」戶外兒童遊戲區，就是由基金會捐贈款項所設立，專門為隨母入監的幼兒所設立之大型兒童遊樂設施，主體以環保木製材質為主，結合各式體健設施，透過四肢上下攀爬，訓練幼兒肢體肌肉力量，提升體適能且培養探索精神，對幼兒的感覺統合、平衡感、專注力、大腦活化及動作發展皆有正面助益。

法務部長蔡清祥致詞時表示，法務部基於兒少最佳利益的考量，積極完善矯正機關受攜幼兒的相關措施和制度，以保障幼兒相關權益，感謝基金會長期的支持關懷及無私付出，使收容人在接受社會各界幫助之餘，更積極地以感恩的心重新出發。

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今天活動現場特為幼兒打造歡樂的野餐派對風，佈滿彩色汽球，地墊上還有遊戲帳篷與可愛布偶，高女監7名攜子入監的收容人與其幼兒也一起參加歡欣派對；媽媽與孩子們手牽手走入會場，其中第一次看見氣球的小宥（化名）滿臉驚喜，開心地又跳又笑。

新聞稿指出，法務部為落實兒童權利公約，以保障兒童最佳利益為出發點，積極爭取社會資源，改善矯正機關幼兒教育及環境，未來仍將持續強化攜子入監（所）幼兒之相關教育與措施，維護兒童的親權及受教權益。（編輯：李錫璋）1111114