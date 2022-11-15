嘉縣水上鄉某鄉代樁腳涉賄選 檢方聲押遭駁回

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義縣水上鄉某鄉民代表候選人樁腳顏姓男子涉嫌以新台幣500元賄選，今天遭嘉檢傳喚，檢方複訊後，以有串證之虞向嘉義地方法院聲押禁見，法官以無羈押原因，駁回檢方聲請。

嘉義地方法院表示，顏姓男子坦承賄選犯行，並與相關證人證述均屬相符，事證明確，所涉及賄選犯罪嫌疑重大。由於顏男全部坦白認罪，雖然檢方認為顏男有串證之虞，但僅簡略說明顏男與證人為鄰居關係而有串證之虞，並無較為具體勾串事證，因此，難以認定顏男有構成羈押串證原因。

嘉院指出，這起現金賄選案件並無證據釋明檢方聲請串證理由，無羈押原因，檢方羈押聲請無理由，應予駁回，顏男則當庭釋放。

檢警表示，日前接獲檢舉，指水上鄉某鄉代候選人的樁腳顏男涉嫌現金賄選，以1票現金500元向選民買票，盼獲選民投票支持。

嘉義縣警察局水上分局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮警方前往候選人樁腳顏男住處執行搜索，並傳喚多名選民到案，到案的選民部分坦承收到現金，於傍晚移送嘉義地檢署偵辦。

檢方複訊後，認為顏男犯罪嫌疑重大，且供詞反覆，依有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。其他選民均請回。

檢警指出，坦承收到現金的選民下午回到住處，遭顏男妻子登門當面指責，後續將追查是否涉及恐嚇罪嫌。（編輯：謝雅竹）1111115