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蔡清祥：已起訴88件賄選案 鼓勵民眾檢舉

2022/11/16 17:17
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（中央社記者劉世怡台北16日電）九合一選舉接近，法務部長蔡清祥今天表示，透過檢、警、調、廉聯手全力以赴，目前證據確鑿而提起公訴有88件賄選案件，其中39人經法院裁准羈押；鼓勵民眾勇於檢舉案件。

九合一選舉將於11月26日進行投（開）票，蔡清祥下午於法務部舉行人權線上影展活動前，接受媒體聯訪，作上述表示。

媒體詢問，目前查賄狀況、民眾檢舉情形以及檢舉獎金是否可能提高？

蔡清祥表示，透過檢、警、調、廉的努力，已經證據確鑿而提起公訴的有88件，其中有39人經法院同意羈押；案件犯罪態樣部分，送禮、辦餐會、旅遊等型態都有，也有特別注意到有新興的支付工具，持續就各種犯罪型態密切注意。

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蔡清祥指出，民眾檢舉有比往年增加，鼓勵民眾勇於檢舉，共同來維護公平選舉，只要發現有人買票、賣票，隨時跟檢警調機關來提出檢舉，會有非常優渥的獎金；而獎金部分，會等這次九合一選舉結束，進行檢討，如果檢舉效果不錯，會來提高，金額則會看不同的選舉，來看有沒有修正的必要。

台東縣延平鄉自組反賄選監督聯盟日前提訴求指出，檢舉獎金不該有差別，例如縣長選舉檢舉獎金有新台幣500萬元，但村里、鄉鎮市長的檢舉獎金僅50萬元，減少民眾主動檢舉的誘因；要求提高基層選舉的檢舉獎金。（編輯：李亨山）1111116

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