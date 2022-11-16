法務部推出線上人權影展 觀影可抽蘋果商品

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（中央社記者劉世怡台北16日電）為落實人權立國，法務部推出為期21天免費線上人權影展，精選10部經典影片，觀影可抽蘋果商品，今天邀請歌手王宏恩為影展開幕，暢談原住民文化傳承並播映「一起我們」紀錄片。

法務部長蔡清祥致詞時表示，今年的人權線上影展別具巧思，活動名稱取自義大利文藝復興時期作家薄伽丘創作的文學鉅著「十日談」，故事以人類於疫情下之應變作為背景，對照相隔600多年後的現今，世界各國同樣經歷疫情大流行，防疫已成為日常生活的一部分。

蔡清祥說，今年人權影展命名為「兩公約十日談：人權速寫」，目的是要以文學及創意的表現手法，速寫人權意象，讓兩公約人權教育更增添藝文氣息，也期許社會莫忘全民齊心防疫的寶貴經驗，繼續攜手向前行。蔡清祥與王宏恩互動時，一時興起，哼起原住民歌曲。

法務部官員指出，去年首次推出線上人權影展大獲好評之後，今年持續推展，策劃「兩公約十日談：人權速寫」線上影展，民眾即日起到Giloo紀實影音平台線上申請免費序號，即可觀看，觀影後回答問題，還有機會抽中Apple Watch、AirPods Pro等多項好禮。

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官員指出，這次的10部經典影片，包含人權議題內涵豐富，有探討兒少性剝削並在2020年於歐洲引發熱議的捷克紀錄片「我12歲，你介意嗎？」、更有由日本大師級動畫導演今敏執導的第一部動畫長片「藍色恐懼」延伸出精神衛生及健康權保護的思考、還有涉及網路審查員制度與言論自由權議題的「網路清道夫」等獲獎經典好戲。

此外，法務部推出「人權搜查客」Podcast頻道，第1季頗受民眾歡迎，今天起推出第2季新節目，運用創新與科技趨勢讓兩公約人權新知，以新潮方式讓民眾線上聽。（編輯：李錫璋）1111116