台中港空貨櫃發現外籍女子遺體 檢警獲報偵辦

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台中港務警察總隊16日下午獲報，於1個空貨櫃內發現1名女子遺體，經初步調查應為美國堪薩斯州居民，全案警方已報請檢方相驗遺體偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年11月16日

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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中港務警察總隊今天下午獲報，於1個空貨櫃內發現1名女子遺體，經初步調查應為美國堪薩斯州居民，貨櫃上個月自美國洛杉磯出發裝載來台，全案警方已報請檢方相驗遺體偵辦。

台中港務警察總隊今天告訴中央社記者，警方於今天下午3時多，獲報於台中港第32碼頭貨櫃場內的1個空貨櫃，發現有1具女性遺體，警方到場後立即封鎖現場，並進行相關跡證採樣。

警方初步調查，死者為1名外籍女子，並依據現場相關跡證，死者應為美國堪薩斯州居民，事發貨櫃於今年10月底由美國洛杉磯出發裝載至台灣，並於今天下午2時多卸於台中港32號碼頭貨櫃場。

全案警方已依不明死亡案規定處理，並報請檢察官相驗及通報相關單位。（編輯：黃世雅）1111116