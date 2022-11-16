台中港貨櫃發現外籍女子遺體 檢方將相驗釐清死因

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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中港務警察總隊今天下午獲報，於台中港貨櫃場1個空貨櫃內發現1名女子遺體、無明顯傷痕，初步調查應為美國籍人士，警方已通報美方追查，明天將報請檢方相驗遺體釐清死因。

台中港務警察總隊今天告訴中央社記者，中突堤中隊於下午3時多，獲報於台中港第32號碼頭貨櫃場的1個空貨櫃內，發現有1具女性遺體。

警方到場後立即封鎖現場，發現貨櫃內有1具女性遺體，散落外套、背包、皮夾等物品，遺體已腐化嚴重無法辨識並帶有屍水，身上無明顯外傷，透過髮色為棕褐色、鼻子較挺等特徵，初步辨識應為外籍人士。

警方透過皮夾內發現的證件，初步調查死者應為41歲美國堪薩斯州居民，但無法確認死者是否就是證件上的人士，事發貨櫃於今年10月22日由美國洛杉磯出發裝載至台灣，經了解報關時即為空櫃。

今天下午2時多，事發貨櫃卸於台中港第32號碼頭貨櫃場，因貨櫃傳出疑似屍臭味，貨櫃場工作人員開櫃檢查才發現遺體向警方報案。

警方指出，目前已透過刑事警察局國際刑警科設法聯繫證件人士及家屬，並由警政署國際組通報美國在台協會（AIT），目前遺體已冰存台中市生命禮儀管理處崇德館，並報請檢察官於明天會同法醫相驗遺體釐清死因。（編輯：張雅淨）1111116