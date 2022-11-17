彰化鐵管加工廠疑粉塵爆炸 2移工傷勢重插管治療中

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣福興鄉一間鐵管加工廠昨天上午發生爆炸意外，造成3名工人受傷，其中2名外籍移工傷勢嚴重接受插管治療中；消防局指出，工廠粉塵集塵區發生爆炸，確切爆炸原因調查中。

彰化縣消防局一名人員指出，昨天上午9時左右接獲民眾報案指稱，福興鄉福工路一間自行車鐵管加工廠發生粉塵爆炸意外，消防局福興、埔鹽及溪湖等消防分隊都派出消防車、救護車前往搶救。

消防人員到場後，工廠員工已自行用滅火器撲滅火勢，也告知消防員是工廠粉塵集塵區發生爆炸，由於廠區內仍有粉塵，消防員立即要求員工不要開電風扇，也小心翼翼打開工廠所有門窗。

消防局指出，有3名工人受傷，被送往彰化基督教醫院急救，彰基院方發布新聞稿指出，3名工人中，其中一名24歲越南籍阮姓移工，全身燙傷面積約為80%，多為三度燙傷，已送往燙傷加護病房插管急救，患者目前生命跡象不穩，尚未脫離險境。

彰基院方表示，另名印尼籍移工全身約有40%面積的二到三度燙傷，送到醫院後立即插管急救，目前也尚未脫離險境，已安排進入燙傷加護病房；至於王姓工人全身燙傷面積約有5%，目前生命跡象穩定，沒有生命危險。

彰縣消防局指出，至於粉塵爆炸意外發生原因仍在調查中。（編輯：陳仁華）1111117