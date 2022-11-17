網路口角攜槍談判走火傷及無辜 警追緝犯嫌投案

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）陳姓男子日前在網路與吳姓男子發生口角，昨天深夜約在宜蘭縣蘇澳鎮太平路談判，陳男掏出槍枝不慎走火，子彈貫穿一旁鐵門擊中蕭姓男子，陳男逃逸後自知難逃法網攜槍投案。

警方調查，25歲陳男日前在網路與吳姓男子發生口角糾紛，陳男夥同友人，昨天深夜11時許與吳男相約在太平路談判，過程中陳男為恐嚇吳男，拿出隨身攜帶槍枝並拉動滑套，未料當場走火，子彈貫穿附近一間計程車行鐵門，擊中30歲住戶蕭姓男子腹部。

陳男等人見狀驚慌，趁隙駕車逃離現場，蕭男經送至羅東博愛醫院急救後，所幸沒有生命危險。

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宜蘭縣政府警察局蘇澳分局獲報後，立即動員擴大調閱監視器，清查涉案犯嫌，經警方以優勢警力以車追人，並於多處埋伏，陳男自知無處可躲，凌晨3時許攜槍至蘇澳警分局投案。

警方起獲1把非制式短槍及1個彈匣等證物，全案詢後依殺人未遂罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦，警方並持續追查相關涉案人，以釐清案情。（編輯：方沛清）1111117