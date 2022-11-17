更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：防疫限制與科技戰 台灣半導體人才從中國回流
首頁 / 社會

網路口角攜槍談判走火傷及無辜 警追緝犯嫌投案

2022/11/17 11:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）陳姓男子日前在網路與吳姓男子發生口角，昨天深夜約在宜蘭縣蘇澳鎮太平路談判，陳男掏出槍枝不慎走火，子彈貫穿一旁鐵門擊中蕭姓男子，陳男逃逸後自知難逃法網攜槍投案。

警方調查，25歲陳男日前在網路與吳姓男子發生口角糾紛，陳男夥同友人，昨天深夜11時許與吳男相約在太平路談判，過程中陳男為恐嚇吳男，拿出隨身攜帶槍枝並拉動滑套，未料當場走火，子彈貫穿附近一間計程車行鐵門，擊中30歲住戶蕭姓男子腹部。

陳男等人見狀驚慌，趁隙駕車逃離現場，蕭男經送至羅東博愛醫院急救後，所幸沒有生命危險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局獲報後，立即動員擴大調閱監視器，清查涉案犯嫌，經警方以優勢警力以車追人，並於多處埋伏，陳男自知無處可躲，凌晨3時許攜槍至蘇澳警分局投案。

警方起獲1把非制式短槍及1個彈匣等證物，全案詢後依殺人未遂罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦，警方並持續追查相關涉案人，以釐清案情。（編輯：方沛清）1111117

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族