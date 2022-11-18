前女友帶人談判 男子揮刀釀1死2傷判無期定讞

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（中央社記者蕭博文台北18日電）胡姓女子不滿遭吳姓前男友毆打，找友人陪同談判索賠，過程中爆發衝突，吳男持刀揮舞造成1死2傷。二審認為吳男非預謀犯案，依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，40歲吳男於民國110年2月3日毆打胡姓同居女友，遭控告傷害。吳男委託友人支付新台幣5000元給胡女，胡女撤回告訴。

胡女認為賠償金太少，同年2月23日在陳姓、林姓，彭姓等3名男性友人陪同下，前往吳男位於新北市汐止區的住處談判，要求再賠償。

判決指出，雙方談判過程中發生言語衝突，胡女說要向吳男母親拿錢，吳男情緒失控，拿出生魚片刀揮舞，陳男、彭男手腳受傷，經送醫無大礙；林男因左胸口被刺傷倒在血泊中，當場無生命跡象，送醫不治。

一審士林地方法院判決，吳男殺死林男部分，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身；吳男殺傷陳男、彭男部分，依殺人未遂罪分別判處6年、8年徒刑。3罪合併執行無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍認定吳男犯罪事證明確，考量吳男是基於殺人的不確定故意犯案，並非預謀或主動尋釁，犯後並非毫無救贖可能，因此仍判吳男無期徒刑。

吳姓男子與檢察官均不服二審判決，提起上訴；最高法院認為，二審判決並無違背法令之處，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張芷瑄）1111118